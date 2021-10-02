الجزائر: 20 ولاية دون إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ١١٠ مرضى للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٣ آلاف و٥١٧ حالات من بينها ١٥٨ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٩ ألفا و٤١٩ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨١٥ حالة، فيما يتواجد حاليا ١٥ مريضا في العناية المركزة.



كما أفاد بيان الوزارة أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٤ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.



وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.