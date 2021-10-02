السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الجوية الأمريكية تعلن تدشين أول سرب لمقاتلات «إف-35» فى أوروبا

إف-35
إف-35

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن  تدشين أول سرب من مقاتلات "إف-35 إيه" في أوروبا، على أن تصل أول طائرة من ذلك الطراز إلى قاعدة لاكنهيث التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وقت لاحق من العام الجاري.


وقال بيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية ونشرته قاعدة "لاكنهيث" عبر موقعها الإلكتروني: "أعاد الجناح الـ48 المقاتل (التابع لسلاح الجو الأمريكي) تفعيل أول سرب لإف-35 إيه تابع للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا.. بعد 30 عاما من يوم تفكيكه كسرب مقاتل".


وأضاف البيان: "من المقرر أن تصل أول (طائرة) إف-35 إيه في (قاعدة) لاكنهيث للقوات الجوية الملكية في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرا إلى أنه جرى اختيار تلك القاعدة لاستضافة أول أسراب "إف-35 إيه" في أوروبا بناء على الصلات الوثيقة مع القوات الجوية، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وفرص التدريب، بالإضافة إلى كون المملكة المتحدة "مكونا مهما" في تدريب القوات الجوية الأمريكية واستعدادها للقتال في أوروبا بسبب مجالها الجوي الممتاز وشراكتها مع الولايات المتحدة في برنامج طائرات "إف-35".


فيما أشار إلى أن السرب الجديد سيتكون من 27 مقاتلة من طراز "إف-35" ونحو 60 عسكريا.

 

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، اليوم مستوى 700 ألف حالة.

 

وذكرت وكالة "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

 

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

وكان أظهر إحصاء لرويترز أمس أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الولايات المتحدة المملكة المتحدة جديد امريكية سلاح الجو الجوى إلكتروني مقاتلات القوات الجوية الأمريكي بعد 30 عاما البنية التحتية البريطانية تدريب القوات الجوية الولايات الالكتروني العام الجاري سلاح الجو الأمريكي الامريكية الولايات المتحدة في ولا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

اليونسيف عن طرد إثيوبيا 7 موظفين أممين: مؤسف ومثير للقلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس