القوات الجوية الأمريكية تعلن تدشين أول سرب لمقاتلات «إف-35» فى أوروبا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن تدشين أول سرب من مقاتلات "إف-35 إيه" في أوروبا، على أن تصل أول طائرة من ذلك الطراز إلى قاعدة لاكنهيث التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وقت لاحق من العام الجاري.



وقال بيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية ونشرته قاعدة "لاكنهيث" عبر موقعها الإلكتروني: "أعاد الجناح الـ48 المقاتل (التابع لسلاح الجو الأمريكي) تفعيل أول سرب لإف-35 إيه تابع للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا.. بعد 30 عاما من يوم تفكيكه كسرب مقاتل".



وأضاف البيان: "من المقرر أن تصل أول (طائرة) إف-35 إيه في (قاعدة) لاكنهيث للقوات الجوية الملكية في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرا إلى أنه جرى اختيار تلك القاعدة لاستضافة أول أسراب "إف-35 إيه" في أوروبا بناء على الصلات الوثيقة مع القوات الجوية، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وفرص التدريب، بالإضافة إلى كون المملكة المتحدة "مكونا مهما" في تدريب القوات الجوية الأمريكية واستعدادها للقتال في أوروبا بسبب مجالها الجوي الممتاز وشراكتها مع الولايات المتحدة في برنامج طائرات "إف-35".



فيما أشار إلى أن السرب الجديد سيتكون من 27 مقاتلة من طراز "إف-35" ونحو 60 عسكريا.

وعلى صعيد آخر، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، اليوم مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت وكالة "رويترز"، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 43.5 مليون إصابة بالمرض بينها 700 ألف وفاة، وتأتي من نصيب البلاد 19% من الإصابات المسجلة عالميا و14% من عدد الضحايا الكلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

وكان أظهر إحصاء لرويترز أمس أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.