السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إثيوبية: النظام الحالى استبدادى وانتهك الديموقراطية

إثيوبيا
إثيوبيا

نددت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية بالنظام الإثيوبي الحاكم وواصفة أياه بأنه نظام استبدادي وخدع الشعب الإثيوبي، واصفة الفترة الحالية في إثيوبيا بأنه أسوا الفترات التي مرت على الشعب الإثيوبي، مشيرة إلى أن الحكومة  ضللت الإثيوبيين بخطبها المدروسة جيدا.
 

ولكن قامت الحكومة بإرسال قواتها للقتال ضد عرقية تيجراي، حيث بات العنف عنوان المشهد الإثيوبي الآن وهو أمر بعيد تمام عن الديموقراطية.

 

وتابعت الصحيفة أن النظام الإثيوبي الحالي يهمش الشعب الإثيوبي تمامًا.

 

ويعتقد الحزب الحاكم (حزب الرخاء) الآن أنه يستطيع تعزيز سلطته بدون تيجراي وعن طريق تهميش أجزاء كبيرة من أوروميا.

 

وتابعت الصحيفة، أن سياسة الحكومة الفيدرالية المركزية تقلل من دور الوحدات الفرعية  والمحليات وهذا بالطبع يعتبر عداء لإثيوبيا.

 

 وأضافت الصحيفة الإثيوبية: من حيث الخطاب والممارسة، يتجه الحزب الحاكم الجديد نحو نظام سياسي أكثر مركزية، ولا يمكن أن ينجح الانتقال إلى الديمقراطية إلا من خلال حوار شامل يوفر تسوية سياسية بين النخبة الوسطية والقوى القومية العرقية التي تواصل تحدي الحكم المركزي، حيث تنزلق أثيوبيا الان  إلى الاستبداد.

 

كما  قالت: أن تجاه الحكوم الحالي هو استخدام القوة لترويع الناس، حيث يوجد حزب واحد  وحكم عسكري بما في ذلك استخدام مرسوم الطوارئ لعزل القادة الشرعيين ووقف المطالب العامة والعنف والاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات القتل السياسي وسجن القادة السياسيين المعارضين الرئيسيين وتقييد وسائل الإعلام والإنترنت.

 

وأضافت الصحيفة: أن النظام الحالي أزاح  العديد من قادة الدول الإقليمية متجاهل تفويض الدول الإقليمية بالحكم الذاتي وحق الشعب في انتخاب قادته.

 

ووفقا للصحيفة فإن النظام الحالي قوض يضا الشرطة الاتحادية، حيث تمتلك الحكومة الإثيوبية وحدها  ترقية وتعيين نائب المفوض ومفوض الولايات الإقليمية.

 

كما ان أحد الأساليب الشائعة لتعطيل التحول الديمقراطي كان من خلال التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي تمدد الشروط، حيث لجأ النظام الاثيوبي الحالي إلى هذا التكتيك لتمديد فترة ولايته وتأجيل انتخابات 2020 المنتظرة على مستوى الدولة والإقليمية باستخدام كورونا  كذريعة. 

صحيفة أديس ستاندرد صحيفة أديس ستاندرد الاثيوبية أزمة تيجراي إقليم تيجراي المعارض إثيوبيا بالعربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

صحيفة إثيوبية: النظام الحالى استبدادى وانتهك الديموقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس