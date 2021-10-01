شكرى يكشف آخر تطورات المحادثات مع تركيا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الموقف مع تركيا ما زال في مرحلة تقييم لمراعاة القواعد التي تحكم العلاقات الثنائية والتزام كل طرف بعدم التدخل في شئون الآخر ومبدأ احترام الدول ومراجعة السياسات المنتهجة على المستوى الإقليمي.



وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «المحادثات الاستكشافية لم تصل بعد لخطوة قادمة، لكن هناك قدرا من التقدم نأمل البناء عليه، نرصد الأمر ونقيمه، ولا زلنا على نفس الوتيرة من الاتصالات من المشاورات الاستكشافية».