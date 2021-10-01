الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى يكشف آخر تطورات المحادثات مع تركيا

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الموقف مع تركيا ما زال في مرحلة تقييم لمراعاة القواعد التي تحكم العلاقات الثنائية والتزام كل طرف بعدم التدخل في شئون الآخر ومبدأ احترام الدول ومراجعة السياسات المنتهجة على المستوى الإقليمي.


وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «المحادثات الاستكشافية لم تصل بعد لخطوة قادمة، لكن هناك قدرا من التقدم نأمل البناء عليه، نرصد الأمر ونقيمه، ولا زلنا على نفس الوتيرة من الاتصالات من المشاورات الاستكشافية».

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