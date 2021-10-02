ليبيا تحقق 1.9 مليار دولار صافى من مبيعات النفط خلال أغسطس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ مليار و947 مليونًا و998 ألف دولار.

وقالت المؤسسة في بيان: "إن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، سجلت مستويات قياسية، مدفوعة بانتعاش في الأسعار حول العالم، إذ سجلت مبيعات النفط الخام، مليارًا و836 مليونًا و528 ألف دولار، و53 مليونًا و34 ألف دولار للغاز والمكثفات".

وأوضحت المؤسسة أنها حققت صافي إيرادات من المنتجات النفطية بلغ 53 مليونًا و309 ألف دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات 3 ملايين و125 ألف دولار.

ولفت البيان إلى أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الإتاوات والضرائب، كما أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر أغسطس بـ22 مليونا و701 ألف دولار، كما زودت شركة مليتة بكميات من النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3 ملايين و47 ألف دولار، وتم تحمليها على الشركة مع تسويتها لاحقًا.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وفق نص البيان: "إن انتعاش الأسعار حول العالم مطمئن".

وأضاف: "علينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط".

وأردف: "أن هذه الظروف والقفزة في الأسعار تتطلب تدابير استثنائية، ونحن ملتزمون بالقيام بدورنا الفني وغير السياسي"، مؤكدًا على أن المؤسسة عازمة على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط بما يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، مشددًا على أن الأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط، في زيادة قدرتها التكريرية.

ونوه إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول مصفاة بالجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي، مختتمًا بتقديم الشكر لرئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس الوزراء على دعمهم للمؤسسة، كما عبر عن شكره لجهود القيادة العامة للجيش في الحفاظ على استمرار الصادرات.