الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، تفاصيل الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر  في القاهرة والأقاليم. 

وقال المصدر إن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سوف يعلن عن نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2021\2022، الأحد المقبل، أو الاثنين على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أنه يوجد انخفاض في تنسيق الكليات من 5:4%، منوها بأن الجامعة تبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة، مثلما تم العام الماضي. 

كان موقع التنسيق الإلكتروني أغلق أمس الخميس، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم. 

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