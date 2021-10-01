حريق ضخم بحديقة مستشفى الصدر فى المحلة الكبرى

شهد مستشفى الصدر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حريقًا هائلًا، نشب بأحد الأشجار الضخمة والمعمرة بحديقة المستشفى، مما أدى لارتفاع ألسنة اللهب والدخان لتغطي سماء المستشفى.

وكان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع النيران فى شجرة ضخمة فى حديقة مستشفى الصدر دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة وسيارات الحماية المدنية إلى المستشفى وموقع الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة فى الشجرة قبل امتدادها إلى أماكن مجاورة بالمستشفى أو الأشجار المجاورة، وتم إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.