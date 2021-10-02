«السيسى زعيم العرب».. هاشتاج يتصدر تريند «تويتر» (صور)

يتصدر "السيسي زعيم العرب" هاشتاج تريند "تويتر" دعمًا عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتفاعل معه رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج "السيسي زعيم العرب".

علقت زهرة الجوهري، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "أملنا في الله كبير، ومصر هاتبقى قد الدنيا إن شاء الله".

وتابعت زهرة قائلة: "حملة الماجستير والدكتوراة تشيد بإنجازات السيد الرئيس، ونتمنى من سيادته أن يكمل دعمه بتعييننا بقرار للمشاركة في مسيرة التنمية ".

وعبر أحمد يوسف، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المبذولة والملموسة ودعمه الدائم والمستمر للشباب من أجل النهوض بالدولة، وتوصياته بتشكيل لجنة من أجل حل أزمة حملة الماجستير والدكتوراة، فنناشد سيادته بالتدخل لتعجيل وانجاز مهام اللجنة".

وقالت أسماء يونس، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "اللهم احفظ مصر من كل شر، وحملة الماجستير والدكتوراة تدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسأل الله من فضله العظيم أن يحفظه من كل شر وفخر للعلم وداعم للباحث العلمي".



أما إبراهيم الشاذلي، علق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "من أقوال الزعيم كل البلاد العربية أخوة ومصر لايفصلها عن إخوانها الشرفاء من العرب أي حدود سوى إحترام خصوصيات كل دولة و شؤونها الداخلية".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وقد تفقد الرئيس أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

عرضت فضائية "اكسترا نيوز " تقريرًا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بمكالمة هاتفية من نظيره الأوكرانية، وأشاد خلال المكالمة بقوة الدفع المكتسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات بعض مشروعات قطاع البترول، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، ووجه بضرورة تأسيس البنية الكهربائية لمشروع "الدلتا الجديدة ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين، ووجه بإنشاء 3 مراكز قومية متطورة، لتدريب كوادر المهن الطبية، وافتتح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على أراضي الدولة.