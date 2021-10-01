الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: استقبال 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 100 ألف و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، بـمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "أسترازينيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، لافتًا إلى أن شحنات اللقاح التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.
وناشد مجاهد المواطنين مجددًا التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة  https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
كما تناشد وزارة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة) سرعة التوجه إلى مراكز  التطعيمات أو إلى أقرب مركز  من ضمن الـ 270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات لتلقي لقاح فيروس كورونا، للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.

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