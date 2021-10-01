ادعوا لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

… ثلاثة محاور تدور حولها هذه الدعوة:

*المحور الأول:

تفاقم الأزمة الانسانية في إثيوبيا، الحرب الأهلية المستمرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد، الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.

*المحور الثاني:

تحرك العالم، المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة..، الكل، بما فيها واشنطن لوحت بتفعيل العقوبات الأممية والاقتصادية.

في ذات الوقت، وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وادان القرار الإثيوبي، قال إنه "صُدم" لأن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية"، وتعمل وفق بروتوكولات معروفة في هكذا حالات.



*المحور الثالث:

وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، صنّفت سبعة أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، دون أي ايضاحات اخرى

رسميا وجهت الوزارة الإثيوبية رسائل رقمية موجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة،والمهلة تنتهى يوم السبت المقبل.

. وزارة الخارجية الإثيوبية ، أعادت نشر أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



من حرك الحرب الأهلية الإثيوبية، التي تدور رحاها منذ أكثر من عشرة أشهر؟.

.. للأسف… رئيس الوزراء الإثيوبي (أبي أحمد، حامل نوبل للسلام) تعهد بالقضاء على "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي اعتبرها "المتمردة ضد سياسته وإدارته للبلاد"

أبي أحمد، حرض الجيش الإثيوبي وقادة البلاد، على "الجبهة الشعبية"، بعد أن التي استعادت سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي، ووصلت إلى مدينة مقلي، وقال إن حراك الناس وانتفاضتهم، "العدو الذي نواجهه هو سرطان إثيوبيا"، فيما يستمر بتسوية الحقوق المدنية والإنسانية والحضارية.

.. بالتالي، اسجل هنا دعوتي، لكل المنظمات والهيئات الأممية والقانونية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تبني هذه الرؤية التي تدعو( اللجنة النرويجية لجائزة نوبل)، و(البرلمان النرويج)،لسحب جائزة نوبل للسلام عن عام 2019، التي نالها ابي احمد، استنادا لما أعلن وقتها "لجهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا"، فيما يسحق بالقوة العسكرية اقاليم وقبائل شعب إثيوبيا، منذ ما يقارب العام، وهو يمنع منظمات العمل الإنساني من إنقاذ الأبرياء وتحقيق الأمن والسلم.



ابي احمد، بإختصار، لا يستحق أن يكون من الشخصيات الأممية التي نالت جائزة نوبل، لهذا ادعو، بشدة الي حملة دولية لسحب الجائزة، لأن هذا الأمر يكشف حقيقة الدموية، فآخر تحذيرات الأمم المتحدة، تؤكد انه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، هناك نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة، وحين وصلت المعارك التي قادها ابي احمد والجيش الإثيوبي، امتدت الآثار السلبية والأزمة الإنسانية إلى منطقة( عفر وأمهرا)، ما زاد من الوضع المأساوي، اذا رصد 1,7 مليون شخص اثيوبي يواجهون الجوع، والهجر والبحث عن منافذ الجوء.

صاحب نوبل للسلام سيئ الذكر، ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تفاقم الأمر نتيجة الضربات العسكرية، وإن هناك "حصارًا فعليًا للمساعدات الإنسانية" في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، حيث حذر من أن "الوضع الإنساني سيتدهور بشكل كبير".

في مقالي هذا دعوة صريحة واضحة لتبني مخاطبة العالم المعنى، انسانيا وسياسيا، في النروج ، وايضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكل القوى الحرة والإنسانية والثقافية والاعلامية والاحزاب السياسية، إلى تبني وتأييد الدعوة لسحب نوبل من ابي احمد، لأنه يمنع مؤشرات السلام والأمن والسلم، وحتى مجرد مساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية.

لا تليق نوبل للسلام بشخص، يمارس القمع والحرق ويجوع شعبه.

.. ابد لا يستحق إلا إنهاء تحكمه بمستقبل إثيوبيا المجهول، نتيجة هوسه ورعونته.