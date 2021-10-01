الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعلن مجددا إصرارها على التعاون مع الصين

نائبة وزير الخارجية
نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان،

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تأكيد الولايات المتحدة على التعاون مع الصين على الرغم من كل الخلافات الموجودة في العلاقات بين البلدين.

 

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن هناك آفاقا لإقامة حوار مع الصين حول التعاون الاستراتيجي: "إنني أرى في الحقيقة تعاونا مع الصين".

 

وتابعت بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية: "قلنا مرارا إن العلاقات مع الصين صعبة، سنتنافس بكل حسم على ازدهار شعبنا في السنوات المقبلة ونريد القيام بذلك في ظروف متساوية. سنتحدى الصين عندما يجب علينا فعل ذلك، منا سنبحث عن مجالات للتعاون حيث يمكن ذلك".

 

وتصر الولايات المتحدة بشكل حاسم في السنوات الأخيرة على ضرورة انضمام الصين إلى المفاوضات التي تجري مع روسيا حول السيطرة على أسلحة الدمار الشامل.

الخارجية الامريكية الصين تعاون حل الخلافات بين البلدين نائبة وزير الخارجي ة ويندي شيرمان

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