2233 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بكفر الشيخ

قال المهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن كافة مدارس المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد والعمل منذ اليوم الأول في الدراسة، مؤكدا أن المديرية تعمل أولا بأول وفق توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشف السبكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم إنشاء 24 مدرسة جديدة على أحدث طراز ومجهزة بكل الأجهزة التربوية في كافة أنحاء المحافظة ستدخل جميعها الخدمة العام الدراسي القادم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لكافة المدارس على مستوى المحافظة إلى 2233 مدرسة، فضلا عن تطوير العشرات من المدارس وإعادة الترميم والصيانة لهم، وذلك من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة لكل من الطالب والمعلم وتوفير مكان يليق بالعملية التعليمية، وأنه أيضا يتم تزيين وتجميل الفصول الدراسية والمدارس من أجل نشر البهجة بين الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مبادرة "حياة كريمة" والتي تنفذ في نطاق مركز مطوبس قد اهتمت بالمدارس ووضعتها نصب أعينها، إذ قامت بإنشاء مدارس جديدة هناك وتطوير وترميم كافة المدارس المتواجدة بنطاق المركز من حيث رفع كفاءة دورات المياه والترميم العام وتطهير خزانات المياه بعضها تم الإنتهاء منه وأخر مازال قيد التطوير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هي تنموية في الأساس لذلك وضعت تطوير العملية التعليمية والمرافق العلمية نصب أعينها ووضعت لها الأولوية في أعمالها الخاصة بتنمية مركز مطوبس.

وتابع السبكي: بالنسبة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فإنه قد تم التشديد على منع دخول أي شخص للمدارس بدون الكمامة سواء طالب أو معلم أو عامل بالدخول بدون كمامة ممنوع قولا واحدا وإن اقتضت الحاجة ستوفر المدارس تلك الكمامات للطلاب، فضلا عن تعقيم المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي أثناء عملية الدراسة، مشددا على ضرورة أخذ كافة العاملين بالمدارس والطلاب لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وشدد السبكي أيضا، على ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية المقررة وعدم الاستعانة بأي مادة علمية غير التي تقرها الوزارة، فضلا عن حظر استخدام التليفون المحمول بالنسبة للطالب والمعلم خلال اليوم الدراسي.