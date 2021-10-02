«فودة» يبحث زيادة الحركة السياحية من رومانيا إلى جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفال بالعيد الوطنى لمدينة سينايا الرومانية، فى إطار زياراتة الجارية إلى رومانيا لتبادل الرؤى حول تنشيط السياحة بين مدينة سينايا الرومانية والمدن السياحية بجنوب سيناء، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء من رومانيا.

وأضاف «فودة» فى تصريحات صحفية، أنه قد حظى باستقبال متميز من عمدة مدينة سينايا الرومانية بصحبة الوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين بالقصر الرئاسى السابق والمشاركة في احتفالات العيد الوطني لمدينة سيناء بدولة رومانيا، كما أقام عمدة المدينة حفل عشاء عمل على شرف المحافظ ومرافقيه، كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تنشيط السياحة بين مدينة سينايا الرومانية ومدن جنوب سيناء المصرية، خاصة مدينة شرم الشيخ، وذلك استثمارًا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والروماني.

يشار إلى أن السفير الروماني بالقاهرة قد زار مؤخرًا مدينة شرم الشيخ والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجات هذا الزيارة في ذكري مرور 115 عامًا عن العلاقات المصرية الرومانية، لافتًا إلى أن دولة رومانيا ستحتفل بتلك الذكرى العظيمة خلال هذا الشهر الجاري.

وأكد السفير الروماني، أنه يوافق على توقيع بروتوكول تأخي بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ المصرية، وتأتي اتفاقية التأخي بين مدينة سينايا الرومانية ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لزيادة التعاون في المجالات المختلفة، وخاصة في المجال السياحي والثقافي.

وقد وصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، إلى مطار بوخارست الدولي على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، في مستهل زيارتة إلى دولة رومانيا والتي تستغرق عدة أيام، وكان فى استقباله السفير المصري برومانيا.

وتأتى الزيارة في إطار تدعيم أواصر التعاون في عدد من المجالات، وبخاصة التنشيط السياحي بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية برومانيا.