الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يشرع فى التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

التطعيم بجرعة ثالثة
التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) في إطار عملية التلقيح.
وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بفيروس كورونا والتوصيات العلمية الدولية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الحصول على الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.
وأشارت إلى أنه بالنظر لأهمية تقوية المناعة لدى المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوی (کوفید -19)، فإنهم مدعوون للمشاركة في هذه العملية.
وأكدت أنه يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتحقيق المناعة الجماعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«جلسة إلى 6 الصبح».. «ميدو» يفجّر مفاجأة فى استبعاد شريف وأفشة من المنتخب

مفاجآت فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى ليبيا

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ادعوا لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل فى البحرين؟ (فيديو)