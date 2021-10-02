بعد حفل العراق.. الجمهور لـ محمد رمضان: «نمبر وان العرب»

أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على أول حفل له في استاد البصرة بالعراق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشر رمضان صورة له أثناء توقيع العقد وكتب معلقًا: "تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد #البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريبًا".



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع منشور الفنان محمد رمضان، وكتبت شيماء البدري من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "أنت أسطورة"، وكتب زياد حسين، من جمهور الفنان محمد رمضان: "وفقك الله وين ما تروح".



وكتبت أميرة داوود، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "لك هلا هلا وبجيتك هلاً هلا ✈️حب كبير لنمبر وان"، وعلق حساب يحمل اسم هيما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نمبر ون العرب

Keep fighting bro".

مسلسل موسى لمحمد رمضان



جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى" مع سمية الخشاب، هبه مجدي، رياض الخولي وغيرهم نخبة من النجوم، ودارت أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

وأعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد.



ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب:" تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".