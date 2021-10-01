لأول مرة بعد سيطرة طالبان.. أفغان نازحون يعودون من المخيمات في كابول إلى قندوز

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن العديد من الأفغان النازحين الذين يعيشون في مخيم وسط كابول، تمكنوا من العودة هذا الأسبوع إلى ولاية قندوز (شمال) التي طردوا منها في أغسطس الماضي بعد تقدم حركة طالبان.



وتحولت حديقة شهرنو في كابول منذ أشهر إلى مخيم للاجئين في الهواء الطلق لاستيعاب النازحين الذين يعيشون في ظروف صحية قصوى وينامون على الأرض أو في خيم.



واستأجرت منظمة ألمانية غير حكومية عشرات الحافلات، أمس الخميس، لإجلاء 1068 أسرة من الحديقة للعودة إلى قندوز.



وقال رفيع الله زها وهو عضو في المنظمة الانسانية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا برنامج لإعادتهم الى الديار. كذلك سنمنحهم 10 آلاف أفغاني (حوالى 100 يورو) نقدا حتى يتمكنوا من شراء الطعام».



وتخطط المؤسسة لتوزيع مواد غذائية تشمل الدقيق والزيت والأرز بهدف تشجيع هؤلاء النازحين على العودة إلى القرى.



وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أجبر أكثر من 643 ألفاً و800 أفغاني على الفرار من ديارهم هذا العام ليضافوا إلى حوالى 2,9 مليون أفغاني نزحوا في كل أنحاء البلاد حتى نهاية العام 2020.



ومنذ سيطرة حركة طالبان على البلاد منتصف أغسطس، توقف القتال، وتسود حاليا فترة هدوء غير مسبوقة منذ عقدين.