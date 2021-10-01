إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الزراعي بدائري قرية سدس جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بدائري قرية سدس بمركز ببا والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: مصطفى محمد علي 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، سيد ربيع سيد 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد ربيع الجمال 18 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد نادي عبد الرحمن 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وهاني شعبان محمد 19 سنة، مصابا جروح وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمين بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.