الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يشيد بإقامة 654 مشروعا للنفع العام ضمن «حياة كريمة»

النائب عرفه صالح
النائب عرفه صالح

قال النائب عرفة صالح، عضو مجلس النواب، إن إجمالي المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تؤكد أن العمل على قدم وساق للوصول للأهداف القصوى للمبادرة التي تطمح في تحسين بيئة وحياة نحو 58 مليون مصري يسكنون في الريف.

وأشاد صالح في بيان له اليوم، بما أعلنه وزير الزراعة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهي الموافقة على إقامة نحو ٦٥٤ مشروعا للنفع العام على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشاريع النفع العام تتنوع ما بين مشاريع صحية وبنية تحتية ومشاريع منتجة للأسر في الريف والقرى الأكثر احتياجا.

وأفاد النائب أن من بين المشاريع، ٦١ مدرسة حكومية و٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية،  علاوة على إقامة 59 مركز شباب، وإقامة 38 مجمع خدمات حكومية.

وأشاد صالح، بسمو الأهداف المعلقة بمبادرة حياة كريمة والهادفة إلى تطوير حياة الريف وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم والقضاء على الفقر بمختلف أشكاله.

النائب عرفه صالح مجلس النواب حياة كريمه الريف المصري الرئيس السيسي

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