الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لليوم الرابع.. ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

صرف الدولار أمام
صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية ارتفاعا طفيفا في السوق غير الرسمية لليوم الرابع على التوالي في ختام تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى متوسط 17600 ليرة لكل دولار بعد موجات من الاتفاع والانخفاض على مدار اليوم.
وسجل سعر الدولار على منصة صيرفة الحكومية التابعة لمصرف لبنان المركزي انخفاضا اليوم /الجمعة/ في آخر أيام عمل بالأسبوع ليصل إلى 14750 ألف ليرة لكل دولار بدلا من السعر المعلن أمس والذي وصل إلى 15 ألف ليرة لكل دولار.
كان سعر الدولار في السوق غير الرسمية قد سجل أمس 17500 ألف ليرة للدولار وسط مخاوف من تأثير الارتفاع المستمر في سعر الصرف على زيادة أسعار السلع والخدمات.
ويبقى السعر الرسمي في البنوك ثابتا منذ أكثر من 20 عاما عند حد 1507 ليرة لكل دولار، فيما يظل ايضا سعر الصرف لأصحاب الودائع ثابتا عند حد 3900 ليرة لكل دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«جلسة إلى 6 الصبح».. «ميدو» يفجّر مفاجأة فى استبعاد شريف وأفشة من المنتخب

مفاجآت فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى ليبيا

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ادعوا لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل فى البحرين؟ (فيديو)