لليوم الرابع.. ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية ارتفاعا طفيفا في السوق غير الرسمية لليوم الرابع على التوالي في ختام تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى متوسط 17600 ليرة لكل دولار بعد موجات من الاتفاع والانخفاض على مدار اليوم.

وسجل سعر الدولار على منصة صيرفة الحكومية التابعة لمصرف لبنان المركزي انخفاضا اليوم /الجمعة/ في آخر أيام عمل بالأسبوع ليصل إلى 14750 ألف ليرة لكل دولار بدلا من السعر المعلن أمس والذي وصل إلى 15 ألف ليرة لكل دولار.

كان سعر الدولار في السوق غير الرسمية قد سجل أمس 17500 ألف ليرة للدولار وسط مخاوف من تأثير الارتفاع المستمر في سعر الصرف على زيادة أسعار السلع والخدمات.

ويبقى السعر الرسمي في البنوك ثابتا منذ أكثر من 20 عاما عند حد 1507 ليرة لكل دولار، فيما يظل ايضا سعر الصرف لأصحاب الودائع ثابتا عند حد 3900 ليرة لكل دولار.