«الكهرباء» تعلن فصل التيار عن بعض مناطق المنوفية غدًا

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار عن محطة محولات شبين الكوم والتي تقع في نطاق قطاع كهرباء المنوفية غدا السبت الموافق٢٠٢١/١٠/٢، من الساعة السادسة صباحا وحتي العاشرة صباحا من اليوم نفسه.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض الأماكن المتأثرة بالفصل وهي كالآتي‏: “حي شبين الكوم - حي كفر المصلحه - حي ميت خاقان - الخي القبلي - شارع جمال عبد الناصر - الكبري العلوي - شارع السلطان حسين - شنوانً- ميت خلف - جزءقريه مليج - منشيه عصام - الدلاتون - الراهب - الصطياري - ميت مسعود”.