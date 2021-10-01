النمسا تلمح لإمكانية تقديم تنازلات في قضايا تفشي كورونا بمنتجع إيشجل

أكد ممثلون قانونيون للنمسا اليوم الجمعة إمكانية تقديم تنازلات لأول مرة، حيث استمعت المحكمة إلى

دعوى قضائية أخرى للتعويض عن أضرار رفعها شخص أصيب بمرض كوفيد19- في منتجع إيشجل للتزلج، في المراحل الأولى من الجائحة.



وقال المحامون اليوم الجمعة في المحكمة الإقليمية للأمور المدنية في فيينا إن الدولة قد تتنازل عن قانون التقادم بشأن دعاوى تعويض لمرتادي إيشجل كانوا أصيبوا بالمرض.



وأصيب مسافرون بمرض كوفيد19- بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 في منتجع إيشجل للتزلج والحفلات بولاية تيرول. ثم قاموا بعد ذلك بنشر الفيروس في دول مختلفة في أوروبا بعد عودتهم.



ورفع حوالي 12 شخصا دعاوى قضائية تتعلق بإيشجل، قائلين إن السلطات فشلت في الحد من انتشار الفيروس في ذلك الوقت، لأسباب تجارية.



وإذا تم إلغاء فترة تقادم مدتها ثلاث سنوات، فقد يسمح ذلك لمزيد من المدعين المحتملين بعدم تقديم مطالبات قانونية باهظة القيمة الآن، وانتظار قرارات المحاكم بشأن القضايا المعروضة حتى الآن.



وقال مارتن بار الممثل القانوني للدولة: "أعتقد أن هذه طريقة منطقية للمضي قدما"، مضيفا أنه تعين عليه استشارة ممثلين للنمسا.



وكانت المحكمة قد استمعت اليوم الجمعة لدعوى تعويض ثالثة مرتبطة بإيشجل، ورفعها رجل ألماني من منطقة رور، وأصيب بمرض كوفيد19- بعد إجازة قضاها في المنتجع للتزلج.



ووفقا لمحاميه ألكسندر كلاوسر، لا يزال الرجل يعاني من مشاكل في القلب وضيق في التنفس وضعف.

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 744 ألفا و964 حالة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان للوزارة اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني - أنه في الوقت نفسه سجلت البلاد خمس حالات وفاة جديدة، إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و14 حالة، وحصيلة المتعافين من الفيروس إلى 713 ألفا و762 متعافيا منذ بدء الوباء.