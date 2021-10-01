البرلمان العربي يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مثمنا الخطوة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل لحكومة اليمن والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها بما يحقق مصالح الشعب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل أفضل .

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في إنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، تمكّنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، من إخماد تحركات وتعزيزات للميليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر بشرية ومادية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، في وقت استهدفت الأخيرة مزارع الأهالي الواقعة جنوب شرق مديرية التحيتا جنوبي المحافظة. وقال إعلام القوات المشتركة إن وحداتها الاستطلاعية رصدت تحركات ومحاولات استحداث تحصينات للميليشيات التابعة لإيران في جبهة الدريهمي، وسرعان ما تم إخمادها، مشيراً إلى مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير سلاح رشاش عيار 12:7 ومعدل بيكا في موقعين مستحدثين، وإجبار بقية العناصر على الفرار.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن الوحدات المرابطة لتأمين حياة الأهالي في منطقة الجاح الاستراتيجية والمعروفة بكثافة مزارع النخيل عززت سيطرتها التامة على خطوط التماس.

وتخوض قوات الجيش، مسنودة برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي للأسبوع الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات، ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.