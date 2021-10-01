رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولى للاتجاهات الحديثة فى الكيمياء بشرم الشيخ

افتتح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الدولى للاتجاهات الحديثة فى الكيمياء، والذى ينظمه قسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة، على مدار 4 أيام خلال الفترة من 1-4 أكتوبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد حسين القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب‏، والدكتور طارق مصطفي عميد كلية العلوم ، والعميد نادر علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والدكتور طارق فايد رئيس قسم الكيمياء.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن منظومة البحث العلمي حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم غير مسبوق، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية قد حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متلاحقة في الترتيب الدولي للنشر العلمي موضحًا أن البحث العلمي قاطرة للتنمية والتقدم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى بحث ومناقشة الاتجاهات الحديثة عربيا ودوليا فى مجال الكيمياء بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، ووزارة التعليم العالى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار .

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن المؤتمر يعمل على خلق مساحات للتلاقى والتعارف والمناقشة بين الباحثين والمتخصصين لتبادل الأفكار والخبرات، ودمج الطلاب والباحثين بما يؤهلهم لاكتساب خبرات البحث العلمى، مؤكدًا أن الجامعة خلال الأعوام القليلة القادمة ستشهد نقلة كبيرة في مجال التصنيف الخاص بها.

وقال الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، إن الأبحاث التي تقوم الكلية بنشرها مثلت حوالي 30% من إجمالي البحوث التي تنشر بالجامعة، كما حصدت الكلية علي عديد جوائز البحث العلمي عربيا ودوليا، ومنها إدراج أربعة من أساتذتها بقائمة أفضل 2% من علماء العلماء وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، فضلا عن فوزها بنصيب الأسد بنسبة 53% من إجمالي عدد الأبحاث المنشورة المسجلة للجامعة، ضمن الإنجاز الغير مسبوق الذي حققته الجامعة موخرا بظهورها لأول مرة بتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات.

كما وجه الشكر لكافة المنسقين والمنظمين والقائمين على المؤتمر، لدورهم الفعال خلال مراحل الإعداد والتحضير واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة نحو ترجمة توجهات المؤتمر إلى واقع ملموس .

وأشار الدكتور الرفاعي قناوي رئيس المؤتمر إلى مشاركة 45 جهة بحثية عربية ودولية في فعاليات المؤتمر لهذا العام، بهدف إلقاء الضوء علي المستجدات الحديثة في العالم في مجال الكيمياء، ومناقشة التحديات والصعوبات.

وقال الدكتور يحيى عبد الجليل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا، إن كلية العلوم ساهمت بنحو 40% من إجمالي النشر الدولي للجامعة بـ 1182 بحث خلال النصف الأول من عام 2021.

شارك في فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم جامعة المنوفية، الدكتور هالة المسلمي عميد كلية الصيدلة جامعة سيناء، والدكتور جاد القاضي نائباً عن الجمعية المصرية اليابانية JSPS، ولفيف من الأساتذة والباحثين بكلية العلوم.

واختتمت فعاليات الافتتاح بإهداء درع الجامعة لمحافظ جنوب سيناء، وكذلك إهداء درع المؤتمر ‏لرئيس الجامعة ونائبيه، كما تم تسليم درع المؤتمر لنائب رئيس مدينة شرم الشيخ العميد نادر علام.