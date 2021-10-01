الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: تعزيز الحوار مع الصين أولوية غير مشروطة

فالنتينا ماتفينكو
فالنتينا ماتفينكو

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، اليوم الجمعة أن تعزيز الحوار مع الصين يلبي أهداف ضمان الأمن القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا.
وقالت ماتفيينكو -في رسالة إلى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للنواب في الصين لي تشان شو بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية- "إن تعزيز الحوار مع بكين الصديقة هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لموسكو، وهو مسار طويل الأمد يلبي أهداف ضمان الأمن القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة" بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
وأضافت أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين تقوم على أساس الصداقة والثقة، وأن التعاون الناجح لكلا البلدين بشأن القضايا الحالية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، في إطار العمل داخل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة دول "البريكس"، يُمثل عاملاً مهما في الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين.

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