الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تتوقع مزيدًا من رخص الصيد لفرنسا فى خلاف بريكست

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

قالت المفوضية الأوروبية إنها على استعداد للعمل مع السلطات البريطانية لضمان منح كل تراخيص صيد الأسماك وفقًا لاتفاقيات تم التوصل إليها فى وقت سابق، في خضم تصاعد خلاف بشأن عدم إصدار لندن العدد المطلوب من التراخيص لفرنسا.
 

وقال متحدث باسم المفوضية إن كل المتقدمين للحصول على ترخيص صيد أوفوا بالمتطلبات، لكن نظرًا لاختلاف الآراء، طلبت المفوضية توضيحًا بشأن نهج مسئولي بريطانيا.
 

وتشتبك لندن وباريس في نزاع بشأن تراخيص الصيد، أحد أكثر المجالات الخلافية في مفاوضات اتفاق التجارة والتعاون لما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للفترة التالية على انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
 

ولم تمنح بريطانيا سوى 100 فقط من 175 ترخيصًا لصيادين فرنسيين تقدموا لذلك، للسماح لهم بالصيد في المياه البريطانية، حسبما قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضي.
 

وردًا على ذلك، قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بيون إنه ستكون هناك "إجراءات مضادة على المستويين الوطني والأوروبي".
 

وقالت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضي إنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية والسلطات الفرنسية "وستنظر في أدلة أخرى لطلبات التراخيص المعلقة".
 

وقالت لندن إن الحالات حتى الآن "هي تمامًا ضمن إطار العمل "لاتفاق بريكست التجاري الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل نهاية العام الماضي.
 

وبموجب شروط الاتفاق، يتم إصدار تراخيص للسفن الأوروبية بالصيد في منطقة تبعد من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من الساحل البريطاني.

وفي سياق متصل، حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأربعاء أن وزيرة شئون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت في بيان في وقت متأخر من الثلاثاء: "إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معًا.. لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية".

بريطانيا المياه البريطانية صيادين فرنسيين الفرنسية الصيد المفوضية الاوروبية بريكست

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

مفاجآت فى قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتى ليبيا

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء 2022

بعد غيبوبة 17 يومًا.. وفاة الطفلة نورهان بمستشفى طنطا الجامعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

مؤمن المحمدي

البدري

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل فى البحرين؟ (فيديو)