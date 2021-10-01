الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يرحب بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى عدن

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مثمنا هذه الخطوة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، اليوم، دعمه الكامل لحكومة اليمن والشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسه مهامها بما يحقق مصالح الشعب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.
وأعرب عن أمله في إنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن "2216.
 

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