الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر أمنى عراقى: إصابة 2 فى انفجار مجهول وسط بغداد

انفجار مجهول وسط
انفجار مجهول وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة بإصابة مدنيين اثنين نتيجة انفجار مجهول ضمن ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) العراقية- إن "شخصين اصيبا بجروح نتيجة انفجار مجهول داخل عجلة تحمل مولدة توليد كهرباء ضمن ساحة التحرير وسط بغداد".
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة أكتوبر .
وأضاف أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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