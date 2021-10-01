سنغافورة تسجل 2909 إصابات بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، إذ سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2909 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 99 ألفًا و430 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة - في بيانها الذي نقلته صحيفة "سسترايت تايمز" السنغافورية- إن 8 أشخاص توفوا بسبب مضاعفات الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 103 حالات وفاة.

وحذرت السلطات من أن البلاد ستشهد موجة كبيرة من إصابات فيروس "كورونا" مع انتقال البلاد إلى مرحلة التعايش مع الفيروس.