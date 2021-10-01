المغرب: 22 مليونا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و719 ألفا و86 شخصا حتى اليوم، بعد أن تلقى 86 ألفا و576 شخصا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 273 ألفا و985 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية 19 مليونا و197 ألفا و916 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.