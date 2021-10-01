الجمعة 01 أكتوبر 2021
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بعد التلاعب بالنتائج..

الملاكم البريطانى جويس يطالب بذهبية أوليمبياد ريو 2016

ملاكم الوزن الثقيل
ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس

طالب ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس، اليوم الجمعة، بالحصول على ذهبية أوليمبياد ريو 2016 "إذا ثبت تلاعب مسئولين فاسدين" في نتيجة النهائي أمام الفرنسي توني يوكا.
 

وكان هذا النزال بين 11 مباراة أثار تحقيق مستقل الشكوك حولها بتكليف من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد اكتشاف أدلة عن فساد وتلاعب في النتائج.
 

وقال ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس الحاصل على الفضية بعد خسارته في نهائي وزن فوق الثقيل في الأوليمبياد بنتيجة 2-1 في بيان "ومن المحزن أن نرى الفساد في الرياضة خاصة رياضة الملاكمة".
 

وتابع: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أنني فزت بالمباراة أمام توني يوكا وأستحق الذهبية، لكن في ذلك اليوم لم يمنحني الحكام الفوز وتقبلت القرار وقتها".
 

وأضاف ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس، الذي تحول إلى عالم الاحتراف ولم يخسر من وقتها، أنه اطلع على نتائج التحقيق المستقل الذي قاده ريتشارد مكلارين وعرف أن الفساد في الاتحاد الدولي للملاكمة أثر على نتيجة النزال الذي خاضه في نهائي أوليمبياد ريو.
 

وتابع ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس  "إذا حدث فساد ويبدو أنه حدث، فأنا أثق أن الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأوليمبية الدولية ستضمن الحفاظ على نزاهة الرياضة وستمنحني الميدالية الذهبية".
 

"سأدرس التقرير بالتفصيل مع فريقي القانوني وأنتظر قرار الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأوليمبية الدولية ولا ينبغي السماح للفساد بالنجاح".
 

وكشف تقرير مكلارين يوم الخميس عن وجود تلاعب في مباريات الملاكمة في أوليمبياد ريو 2016.
 

وقال مكلارين إن المرحلة الأولى من التحقيق ركزت على القرارات التحكيمية في ريو بعد أن تصدرت العناوين قرارات مثيرة للجدل في بعض المواجهات.

ملاكم الوزن الثقيل البريطاني جو جويس الفرنسي توني يوكا أولمبياد ريو ذهبية أولمبياد ريو الاتحاد الدولي للملاكمة

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