الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن هش

وصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني في اليمن بأنه هش، مشيراً إلى أن العديد من البرامج الأساسية لا تزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.

وقال جريسلي في تصريحات، نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط (من أموال المانحين)، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022"، مضيفا أنه يتم حل هذه الأزمة سياسياً، سيستمر هذا الوضع على الأرض.

وأشار جريسلي إلى أن القطاعات الأساسية الأخرى؛ بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85%، لافتًا إلى أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق اليمنية، لكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء.