سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

يوجد إسرائيليون هاجروا من إسرائيل وتركوها؛ يوجد إسرائيليون هاجروا من إسرائيل وبقوا فيها؛ يوجد إسرائيليون لم يكونوا يومًا فى إسرائيل ومُتعلقين بها، لست بحاجة لأن ترتدى «نجمة داود» لتثبت أنك إسرائيلى.

هذه مقولة تصف ببساطة واقعًا معقدًا، الحديث عن تأييد يهود أمريكا «الأعمى» إسرائيل فارغ من مضمونه، وفكرة اللوبى اليهودى بحاجة إلى مراجعة، وجماعات الضغط التى نسمع عنها ليست هى كذلك فى واقع الأمر.

المؤيدون لإسرائيل داخل الولايات المتحدة ثلاث مجموعات، أولاها اللوبى اليهودى المؤيد لإسرائيل، وهم اليهود الأمريكيون المؤيدون لإسرائيل، فهناك يهود أمريكيون مؤيدون بدرجات متفاوتة، وهناك يهود غير مؤيدين إسرائيل، «التقيت ذات يوم حاخامًا منهم، مؤمن بحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين أكثر من كثير من العرب».

المجموعة الثانية هم الأمريكيون الداعمون لإسرائيل، هؤلاء ليس واضحًا تمامًا أسباب تعلقهم بها، هناك من يقول إنها روابط اقتصادية نفعية، وهناك من يقول إنه ثمة إعجاب فطرى يربطهم مع إسرائيل، ولكنهم موجودون ومؤثرون.

المجموعة الثالثة وهى «الأهم»، هم الأمريكيون الإنجيليون، وهم المسيحيون التابعون للكنيسة الإنجيلية، وهى حركة دينية مسيحية تتبناها جماعات من المحافظين البروتستانت، تتميز تعاليمها بالتشديد على المعنى الحرفى لنصوص الكتاب المقدس، الذى تعتبره المصدر الوحيد للإيمان المسيحى.

هؤلاء هم «الأكثر تأييدًا لإسرائيل»، الأمر مُعقد بالنسبة لهم، فهو ليس تعاطفًا، ولا روابط اقتصادية، ولكنه «تماه أيديولوجى»، إسرائيل بالنسبة لهم وطن الشعب اليهودى قبل أن ينتصر فى حرب «هرمجدون» فى نهاية الزمان، حسب الرواية العقائدية لهم.

يرفض الإنجيليون المبدأ التأسيسى للمسيحية الكاثوليكية، ويؤمنون، كما فى «التناخ»، بأن النبوءات تتحدث عن عودة شعب إسرائيل إلى وطنه، صهيون فى آخر الزمان، ويجب المساعدة فى تحقيقها، إسرائيل بالنسبة لهم وسيلة لغاية عقائدية، بالنسبة لهم دعم إسرائيل فريضة إلهية، هم يتعاملون مع وعد الرب لإبراهيم كضرورة، فمن يساعد الشعب اليهودى سيباركه الرب، ومن يقاتل اليهود يعاقبه الرب، هؤلاء موجودون بقوة، ومؤثرون، هؤلاء كانوا القاعدة الانتخابية الأكبر لدونالد ترامب، وكانوا خلف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

القصة الجديدة أن «يهود أمريكا» أصبحوا أقل تأييدًا لإسرائيل عما كانوا، بحسب ما ذكره «رون لاودر» رئيس الكونجرس اليهودى العالمى فى مقال نشر فى أغسطس الماضى.

الظاهرة أكثر اتساعًا، فيهود الشتات «خارج إسرائيل»، ليسوا من اليهود المتدينين. وبعضهم يعتقد أن إسرائيل ضد معتقداته وقيمه ونمط حياته، الكثير من الشباب اليهود فى أمريكا يجدون صعوبة فى تأييد إسرائيل، ويتعاطفون بدرجة ما مع الفلسطينيين، إسرائيل تُنتقد وبقوة فى التجمعات اليهودية فى العالم، وفى الجامعات الأمريكية، التعاطف قل، والدعم محدود، ورؤى جديدة أصبحت فى الأفق.

فى استطلاع للرأى أُجرى فى الربيع الأخير فى الولايات المتحدة قال ٣٤٪ من الذين شاركوا فيه إن «علاقة إسرائيل بالفلسطينيين شبيهة بالعنصرية فى الولايات المتحدة»، و٢٥٪ قالوا إن «إسرائيل دولة أبرتهايد». معنى ذلك أن نحو ربع إلى ثلث الأمريكيين يرون فى إسرائيل كيانًا غير شرعى.

ليس هذا فقط، تزايدت الحوادث «المعادية للسامية» نحو اليهود فى أمريكا، بحسب شرطة مدينة نيويورك، فقد تم الإبلاغ عن ٨٠ من جرائم الكراهية المتعلقة بمعاداة السامية هذا العام، مقارنة بـ٦٢ من تلك الجرائم فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وتقول رابطة مكافحة التشهير «إيه دى إل»، التى تتعقب حوادث العنف والتحيز ضد اليهود، إنها شهدت زيادة بنسبة ٧٥ فى المئة فى بلاغات معاداة السامية إلى مكاتب الوكالة الإقليمية بعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس فى مايو الماضى.

الظاهرة لم تولد اليوم، هى نتاج سنوات طويلة، اهتم فيها «نتنياهو» بالعلاقة مع الجمهوريين، وأهمل فيها الديمقراطيين «الذين ينتمى لهم يهود أمريكا»، حكم اليمين الطويل فى إسرائيل «المتماهى مع الجمهوريين»، صنع فجوة مع الجانب الليبرالى فى الولايات المتحدة «الديمقراطيين».

العلاقة القوية بين اليمين الإسرائيلى واليمين الأمريكى «عهد ترامب ونتنياهو» ساعدت على تعميق الفجوة، ووضع يهود أمريكا فى الجانب الآخر من الخريطة الإسرائيلية.

الظاهرة جزء من ظاهرة أكبر، وهى أن اليهودية فى العالم تغيرت، وتغير شكلها، والتعاطى معها، فبينما كانت إسرائيل تمثل دولة اليهود المقدسة فى الماضى، الأمر لم يعد كذلك الآن.