الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: 5917 حالة استنفاد رغبات بالمرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم استنفاد 4837 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1080 طالبا وطالبة من القسم الأدبي بإجمالي 5917 طالب وطالبة؛ لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

كان مكتب التنسيق بدأ في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من السبت 18/9/2021 حتى الاثنين 20/9/2021، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من السبت الموافق 25/9/2021 حتى الثلاثاء الموافق 28/9/2021 عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدور الثاني، وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

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وائل لطفي

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