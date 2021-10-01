قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مِن الأدميرال فابيو أجوستينى إلى الأدميرال ستيفانو تورتكيتو، انتقلت قيادة «عملية إيرينى» التى أطلقها الاتحاد الأوروبى، فى مايو ٢٠٢٠، لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى ليبيا. وشهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس الجمعة، حفل التسليم والتسلم، بحضور عدد من القادة العسكريين الأوروبيين.

القائد الجديد تولى خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩ قيادة العملية صوفيا، التى انطلقت سنة ٢٠١٥، لتنفيذ القرار ذاته، وحققت فشلًا ذريعًا، يكاد يتطابق مع فشل «إيرينى» التى لم تتمكن منذ انطلاقها، من تحقيق أى تقدم، بل على العكس، تزايدت تدفقات الأسلحة والمرتزقة إلى الأراضى الليبية. وكان الشىء الوحيد الذى نجحت فيه، جزئيًا أو بشكل محدود جدًا، هو حماية بعض الدول الأوروبية من المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من السواحل الليبية.

العمليتان، صوفيا وإيرينى، انتقدهما الأوروبيون، قبل غيرهم، وأكدوا أنهما لا جدوى منهما. وقبل وبعد فشلهما، اجتمع مجلس الأمن ١٥ أو ١٦ مرة، لمناقشة الأوضاع فى ليبيا، ولم يصدر عن كل تلك الاجتماعات إلا كلام عام وعائم، يحاول التعتيم أو «الغلوشة» على قيام دول بعينها بانتهاك قرارات المجلس، وتحديدًا القرار رقم ١٩٧٠ الصادر فى ٢٦ فبراير ٢٠١١، مع فرق، جمع فريق، من الخبراء التابعين للأمم المتحدة قامت بتوثيق تلك الانتهاكات.

البند التاسع، من ذلك القرار، يُلزم جميع الدول بعدم توريد جميع أنواع الأسلحة إلى ليبيا، أو بيعها لها أو نقلها إليها، انطلاقًا من أراضيها أو عبرها أو على أيدى رعاياها أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع أعلامها. والبند الحادى عشر، من القرار نفسه، طالب كل الدول، خاصة المجاورة لليبيا، بأن تقوم «بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو القادمة منها».

قبل ساعات من استبدال قائد «إيرينى»، الذى لن يقدم أو يؤخر، جدّد سامح شكرى، وزير خارجيتنا، أمس الأول الخميس، التحذير من تبعات استمرار الصراع المسلح فى ليبيا، ومن وجود «المرتزقة» على أراضيها، ومن تداعيات ذلك على أمن واستقرار دول الجوار العربى والإفريقى، موضحًا أن استمرار التواجد العسكرى الأجنبى فى ليبيا، بجميع أشكاله، يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، ويتيح انتقال العناصر الإرهابية فى المنطقة.

خلال حديثه أمام اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، أشار شكرى إلى أن مصر سبق لها التحذير من تبعات استمرار الصراع المسلح فى ليبيا، وقالت إنها «قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومى، وحفظ ميزان القوة فى حالة الإخلال به». موضحًا أن هذا الموقف «كان له أثره الواضح فى الانخراط بجدية فى العملية السياسية، التى ترعاها الأمم المتحدة، وصولًا إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار فى أكتوبر ٢٠٢٠. الذى ما زال ساريًا حتى اليوم».

مصر، كما أكد وزير خارجيتها، كانت وستظل داعمة للشعب الليبى، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، واقترح على المجتمعين التوافق حول ست نقاط، أبرزها «حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن، والمنسق لكل القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء»، و«تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبى وخروج أطقم التدريب». وشدّد شكرى على ضرورة «الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق»، و«حث الدول المصدرة للمقاتلين والمرتزقة على استعادة مَن جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة»، مع «معاقبة داعمى المرتزقة ومستخدميهم ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول».

دون تنفيذ تلك الإجراءات، أو ما تضمنته النقاط الست إجمالًا، فإن استبدال قائد عملية فاشلة بقائد أخرى أفشل منها، سيظل مجرد إجراء شكلى، لن يقدم أو يؤخر. بالضبط، ككل الكلام الكثير والمتكرر، والذى سيتكرر، فى ١٢ نوفمبر المقبل، خلال المؤتمر، الذى ستستضيفه فرنسا، والذى لن يصمد أمام حرص الدول الداعمة للإرهاب، المعروفة بالاسم، على عرقلة كل مسارات الحل، بمساعدة جماعة الإخوان، وممثلها خالد المشرى، رئيس ما يوصف بـ«المجلس الأعلى للدولة»، الذى بات دوره يتلخص فى زرع الفتن بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية.