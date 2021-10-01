الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2.4 مليون مهددون بالجوع فى كينيا بحلول نوفمبر

كينيا
كينيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة أن 2,4 مليون شخص على الأقل معرضون للجوع بحلول نوفمبر بسبب الجفاف في شمال وشرق كينيا، متخوفًا من أوضاع شبيهة بتلك التي مرت بها البلاد في العام 2017.

هذا التوقع المقلق أعلى بثلاث مرات تقريبًا من أرقام العام الماضي في الفترة نفسها، عندما كان 852 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر ونوفمبر 2020، كما أفاد برنامج الأغذية العالمي في مذكرة تدعو إلى التحرك العاجل لكل الأموال اللازمة.

وأعلن الرئيس أوهورو كينياتا في 8 سبتمبر حال الكارثة الطبيعية بسبب الجفاف الذي ترك ما لا يقل عن 2,1 مليون شخص يواجهون الجوع، وفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الجفاف.

وقال برنامج الأغذية العالمي الجمعة "يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2,4 مليون شخص اعتبارًا من نوفمبر 2021".

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في كينيا لورين لانديس في حديث لوكالة فرانس برس الجمعة "أخشى الوصول إلى مستوى العام 2017، بعد آخر موجة جفاف كبيرة في كينيا". 

"أعتقد أننا يمكن أن نخشى أن يتأثر 2,5 مليون شخص في الأشهر المقبلة".

برنامج الأغذية العالمي كينيا الجفاف الأمن الغذائي الجوع أفريقيا

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وائل لطفي

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