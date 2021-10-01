الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تختبر مصابى الإنفلونزا للبحث عن الأجسام المضادة لكورونا

الأجسام المضادة لكورونا
الأجسام المضادة لكورونا

قال نائبة عمدة موسكو لشئون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، إنه سيتم في موسكو ابتداء من اليوم الجمعة اختبار جميع المصابين بالإنفلونزا؛ للبحث عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف راكوفا- في تصريح اليوم: "لقد تم إدخال نظام جديد للعمل مع المرضى على خلفية نمو عدد الإصابات اليومية بكورونا"، مشيرة إلى أن سلطات العاصمة قررت إجراء اختبار سريع إلزامي يسمح بالتشخيص بسرعة.
وأشارت إلى أن هذا الاختبار يسمح أيضًا ببدء العلاج في اليوم نفسه، مما يعتبر أمرًا مهمًا للغاية في حال إصابة شخص بكورونا.
وأوضحت أن نسبة النتائج الصحيحة للاختبارات السريعة تبلغ 85%، وهي تسمح بالتشخيص خلال 10 أو20 دقيقة، لافتة إلى أنه في حال الإصابة سيجرى الاختبار أيضًا لكل من كان يعيش مع المصاب.

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