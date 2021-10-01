العثور على طفل حديث الولادة بجوار مصرف بمشتول السوق

عثر شخص بقرية كفر عبدالله، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، على طفل رضيع حديث الولادة على حافة مصرف بالقرية، عاريا وملفوفا داخل قطعة قماش ملاية سرير، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود إبراهيم مأمور مركز مشتول السوق، يفيد بورود بلاغا بالعثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بقرية كفر عبدالله، وتم نقل الطفل إلى مستشفى مشتول السوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقرر إيداعه بحضانة المستشفى.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.