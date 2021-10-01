الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة بجوار مصرف بمشتول السوق

حديث الولادة
حديث الولادة

عثر شخص بقرية كفر عبدالله، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، على طفل رضيع حديث الولادة على حافة مصرف بالقرية، عاريا وملفوفا داخل قطعة قماش ملاية سرير، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود إبراهيم مأمور مركز مشتول السوق، يفيد بورود بلاغا بالعثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بقرية كفر عبدالله، وتم نقل الطفل إلى مستشفى مشتول السوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقرر إيداعه بحضانة المستشفى.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة محافظة الشرقية مستشفى الكشف الطبى طفل مدير أمن الشرقية نادي القضاة حضانة

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