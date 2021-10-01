الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 936 إصابة و23 وفاة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 936 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 934 ألفا و7 حالات.
وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم، بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 16 ألفا و192 من الفحوصات قد بلغ 8 ملايين و792 ألفا و124 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 23 وفاة، ليصل العدد إلى 14 ألفا و290 شخصا، كما تم تسجيل 1447 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 907 آلاف و607 أشخاص.

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