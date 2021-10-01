الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تطلق حملة «هنعرف الصح» لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

​​​دشنت صفحة دار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان «هنعرف_الصح»، وتهدف هذه الحملة لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي ظهرت في المجتمع المصري مؤخراً.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بموقع تويتر قائلة: «حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية».

وكشفت دار الإفتاء أن غرض الحملة «تصحيح مفاهيم والرد على الفتاوى الشاذة وتوضيح المعتقدات الخاطئة التي ظهرت مؤخراَ ».

وأشارت "دار الإفتاء" إلى أن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات وغير ذلك من وسائل إعلامية.

وأوضحت "دار الإفتاء" إلي أن الحملة ستكون على منصات متعددة وهي صفحة الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وانستجرام وتيك توك.


طرق التواصل مع دار الإفتاء

كانت دار الإفتاء قد حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

واعتادت دار الإفتاء على بث فتاويها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

دار الإفتاء تطلق حملة هنعرف الصح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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