الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«سوبر بابي».. نصائح للتعامل مع الأطفال قبل بدء العام الدراسي

يغفل الكثير من الآباء كيفية التعامل مع أطفالهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث يُحمل البعض المهام والمسئوليات على الأم فقط، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشاكل.

ففي السطور التالية سلط خبراء علم النفس بموقع " medicine net" الطبي كيفية تعامل الآباء مع الأطفال استعدادً للعام الدراسي الجديد.

 

شاركهم شراء أمتعة المدرسة:

يلقى الكثير من الآباء عاتق شراء المستلزمات المدرسية على الأمهات، الأمر الذي يتسبب في زيادة الفجوة بين الأب والطفل، لذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة مشاركة الأطفال شراء مستلزمات الدراسة، حيث يساهم ذلك في زيادة الثقة بالنفس بالنسبة للأطفال. 

 

تشجيعهم على المذاكرة:

يمكن للآباء استغلال دورهم في تشجيع الأطفال على المذاكرة، فدائمًا يخشي الأطفال الآباء أكثر من الأمهات، كما ينصح بضرورة ذكر أمثلة لنابغين كمحفز للطالب في المستقبل.

 

أجعل أول يوم للدراسة يوم عيد:

أشار الخبراء إلى أن هذا الأمر يساعد على تهيئة الأطفال نفسيًا وطمأنتهم، فجعل أول يوم دراسي بمثابة العيد من الأمور الجيدة لنفسية الأطفال.

 

تنمية المواهب الخاصة بالأبناء:

ينصح خبراء الصحة النفسية بضرورة تنمية المواهب الخاصة بالأطفال، من خلال شراء الأمتعة اللازمة لتطوير الموهبة، بالإضافة إلى إشراك الطفل في تفاصيل الحياة اليومية وطلب رأيه، ليشعر بالثقة فى النفس ويعتاد على المناقشة.

 

ضرورة المتابعة الدورية مع المدرسة:

الكثير من الآباء لا يعرفون أي سنة دراسية بالنسبة لأطفالهم، الأمر الذي يساهم في توتر العلاقة بين الأبناء والآباء، لذا ينصح بضرورة التواصل من وقت لأخر مع المدرسة، من أجل معرفة مستوى الأبناء.

 

العام الدراسي فيروس كورونا الثقة فى النفس المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد الموجة الرابعة من فيروس كورونا

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وائل لطفي

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