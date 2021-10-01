الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«استهلاكية الجيزة» تطرح نوعين من اللحوم المجمدة

المجمعات
المجمعات

قال الحسيني عدروس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إنه سيتم طرح نوعين من اللحوم المجمدة (البرازيلية بسعر 65 جنيها للكيلو والهندية بسعر 68 جنيها للكيلو)، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تلك اللحوم نتيجة ارتفاع أسعار البلدية عند محلات الجزارة ما أسعار 130 جنيها و140جنيها للكيلو.

وأوضح مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم استيراد اللحوم البرازيلية المجمدة في عبوات تتراوح أوزانها  بين 10 إلى 12 كيلو جرام و15 كيلو جرام، حيث يتم إعادة تقطيعها من خلال المصنع بمنطقة ساقية مكي بالجيزة التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وتوزيعها في عبوات أطباق وزن كيلو جرام.

وأشار إلى أن الشركة تفرم اللحوم البرازيلية المجمدة من خلال المصنع وتعبئها في أطباق نصف كيلو بسعر 35 جنيها وكيلو جرام لحوم برازيلية مفروم  بسعر 70 جنيه.

البرازيل السودان وزارة التموين أسعار اللحوم هندية الهند الحسيني اللحوم المجمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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