السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تنفذ المرحلة الثانية من مشروع تنظيف تماثيل الميادين الأحد

تنظيف التماثيل بالميادين
تنظيف التماثيل بالميادين

أعلنت وزارة السياحة أنها ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية يوم الأحد ٣ أكتوبر ٢٠٢١.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدا أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

ميدان التحرير المرحلة الثانية محافظات الجمهورية السياحة والآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار الصيانة الدورية الشكل الحضاري

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