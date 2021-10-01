الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطريقة الضيفية» تنظم أول أمسية دينية بحضور شيخها الجديد

الضيفية خلال مجلسها
الضيفية خلال مجلسها العلمي

نظمت الطريقة الضيفية الخلوتية، أول أمسية دينية بحضور شيخها الجديد الدكتور محمود أبوعلي بمقرها بالسيدة عائشة، حيث بدأت الأمسية بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم تم تنظيم مجلس علمى بحضور كبار قيادات الطريقة الضيفية.

وأكد الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الجديد، أنه سيقوم ببذل الغالي والنفيس من أجل نشر الفكر الإسلامى الوسطى والقضاء على الفكر المتطرف الذى سعت التيارات الظلامية لنشره خلال الفترة الماضية، إضافة إلى العمل على نشر فكر الطريقة الضيفية في جميع أنحاء مصر.

والطريقة الضيفية الخلوتية هى إحدى الطرق الصوفية السنية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 986 هـ، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري، والخلوتي ـ نسبة إلى الخلوة الصوفية ، وكان من أتباع الطريقة السهروردية وأخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم المريدين.

ويعد الدكتور محمود أبوعلى من القيادات الصوفية التى برزت مؤخراً، نظراً لدوره الملموس فى نشر التصوف الإسلامي، والعمل على خلق نهضة دينية حقيقية داخل الطريقة الضيفية، وكذلك العمل على تطوير المنهج والفكر الصوفي داخل الطريقة، حيث لقبه البعض بأنه صاحب النهضة العلمية بالطريقة الضيفية، وكذلك صاحب أول نقلة فكرية للطريقة، حيث قدم الكثير من الأفكار والخطط لتطوير الطريقة .

وتنتشر الطريقة الخلوتية بشكل أساسي في مصر وفلسطين، حيث تتواجد طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة في مختلف مناطق البلاد وخصوصا في مدينة الخليل، وشيخها هو العالم الجليل الشيخ عبد الرؤوف حسني الدين القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسات القاسمي، ومن مؤسساتها كلية القاسمي في منطقة باقة الغربية.

وانتشرت الطريقة فى مصر على يد العارف بالله الشيخ محمد أسماعيل أبوضيف وشهدت الطريقة توسع وانتشار واسع فى عدد من محافظات الصعيد، خلال الفترة الأخيرة. 

الطريقة الضيفية تنظم اول أمسية دينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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