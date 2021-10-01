الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب أثناء تطهير بحر اليوسفى فى بنى سويف

جثة
جثة

عثرت كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية "ميانة" التابعة لدائرة مركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف على جثة شاب، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "شاب" انتشلتها كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية "ميانة" بدائرة المركز.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "خالد م.ر" 25 سنة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، مركز إهناسيا، ومُبلغ بإختفائه منذ أيام، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارة إسعاف انتقلت لموقع البلاغ، ونقلت الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير نيابة إهناسيا تحريات وحدة المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بني سويف مركز شرطة إهناسيا سيارة إسعاف المباحث الجنائية هيئة الاسعاف العثور على جثة البحر اليوسفي

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