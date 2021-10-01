الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 60 مخالفة تموينية في حملة على مخابز ديرمواس بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المخابز بديرمواس

شنت إدارة تموين دير مواس جنوب محافظة المنيا حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية بالمركز وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة الحالة التموينية، أسفرت عن ضبط وتحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة ومصادرة 5 طن ردة و20 شيكارة سماد سوبر فوسفات.

وقال عماد محمد رئيس الرقابة التموينية بمركز دير مواس إنه تم شن حملة شارك فيها مفتشي التموين ومباحث التموين تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة علي المخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 60 محضرا تموينيا متنوعا.

وأضاف رئيس الرقابة التموينية أن المحاضر والمخالفات تنوعت بين 18 محضر خبز ناقص الوزن و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات و5 عدم وجود لوحة إعلان و12 عدم نظافة أدوات العجن و9 عدم إعطاء بون صرف و3 توقف عن الإنتاج و 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضرين بدون فواتير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح مدير الرقابة التموينية بدير مواس أنه تم مصادرة 20 شيكارة سماد سوبر فوسفات مجيب و5 طن ردة وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأوضح رئيس الرقابة التموينية أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتوجيهات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من توافر المواصفات في السلع والمواد الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومنع بيع أو عرض الأغذية الفاسدة بالأسواق حرصا علي صحة المواطنين.

وأشار إلى أن إدارة تموين دير مواس تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بصفة دورية وتقوم بضبط جميع المخالفين وتتابع بصفة دائمة ومستمرة الحالة التموينية بالمركز لتوفير كافة السلع ومنع استغلال المواطنين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

المنيا تحرير 60 محضر تمويني ضبط 5 طن ردة حملات رقابية رئيس مركز ديرمواس عماد محمد الدكتور محمود يوسف

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وائل لطفي

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