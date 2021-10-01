جهود مكثفة لرفع وإزالة مركب نيلى مخالف فى المحلة الكبرى (صور)

كثفت أجهزة الري بمحافظة الغربية، تحت إشراف طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني علي التوالي، من جهودها لرفع مركب حديدي مقام بالمخالفة، غير حاصل على ترخيص، في بحر الملاح، أحد روافد نهر النيل، في نطاق قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى.

جهود مكثفة لرفع وإزالة مركب نيلي

يأتى ذلك بالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن الغربية، والحماية المدنية والمسطحات المائية برئاسة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، وبحضور كل من المهندسة أمل خضر مدير عام رى الغربية، ومدير عام الصيانة الوقائية بالغربية ومهندسى هندسة رى بشبيش، وقوات من الأمن والشرطة بمركز شرطة المحلة وشرطة المسطحات المائية، وعمال الصيانة الوقائية وهندسة رى بشبيش، وتمت الإزالة الجزئية للمركب العائم، والذي بلغت أبعاده 20×70 متر٢ على بحر الملاح بالمحلة الكبرى، لصعوبة الإزالة، كونه في مياه النيل، بالإضافة لكبر حجمه.

جهود مكثفة لرفع وإزالة مركب نيلي

وكانت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى قد شهدت قيام أحد المواطنين بتصميم مركب عائم حديدي والشروع في بنائه بالحديد، دون الحصول على تصريح من أجهزة الري بذلك، وإطلاقه في المياه، وتم تحرير محضر بذلك لإزالته وتفكيكه وتواصل أجهزة الري تكثيف جهودها لإتمام إزالته.

قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية،اليوم الجمعة، إنه تم رفع نحو 140 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

جهود مكثفة لرفع وإزالة مركب نيلي

وأشار رئيس مدينة السنطة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، من جانبه شدّد طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.