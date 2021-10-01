الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشارة الألمانية: ليبيا ستظل أولوية لبرلين حتى بعد تغيير الحكومة

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن بلادها ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين، مؤكدة أنه خلال الأسابيع المقبلة، حتى بعد الانتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا.
 

ودعت ميركل- في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفقًا لموقع "دويتشه فيله" الألماني- السلطات الليبية إلى العمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت، مشددة على أن مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي.
 

ووعدت المستشارة الألمانية بتقديم دعم اقتصادي لليبيا، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي متعلق أيضًا بدور الشركات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة استعداد برلين لتقديم المساعدة، مشيرة إلى أن "ليبيا دولة غنية باحتياطياتها النفطية، ولكن هذه الثروة يجب أن تكون متاحة أيضًا للشعب الليبي".
 

من جانبه، أشاد المنفي بالدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار العمل لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر "برلين 2".

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