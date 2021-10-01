رئيس النمسا: جاهزون للتعامل بكفاءة مع أزمة تغير المناخ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم أن الدستور والقوانين والهياكل التنظيمية في البلاد كافية للتعامل بكفاءة مع أزمة تغير المناخ وعواقبها.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى المئوية لوضع دستور البلاد وتأسيس المحكمة الدستورية، أن المؤسسات الدستورية في البلاد هي الضامن الفعلي للعدالة والحقوق العامة ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بالفعل وفي الوقت المناسب العديد من الأحكام الهامة بشأن تدابير مكافحة كورونا أو الترحيل إلى أفغانستان.

وذكر الرئيس النمساوي أن الأحكام القضائية التي تمنع الترحيل إلى أفغانستان جاءت في ظل قناعة المحكمة الدستورية بتغليب الأبعاد الحقوقية والانسانية على الصراعات الحزبية والمنافسات السياسية .

وحول أزمة الوباء، قال الرئيس النمساوي إنه لا يمكننا السيطرة على هذا الوباء إلا معًا وبمساعدة الجميع من خلال التوسع فى التطعيم قدر الإمكان.