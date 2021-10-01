الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النمسا: جاهزون للتعامل بكفاءة مع أزمة تغير المناخ

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم أن الدستور والقوانين والهياكل التنظيمية في البلاد كافية للتعامل بكفاءة مع أزمة تغير المناخ وعواقبها.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى المئوية لوضع دستور البلاد وتأسيس المحكمة الدستورية، أن المؤسسات الدستورية في البلاد هي الضامن الفعلي للعدالة والحقوق العامة ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بالفعل وفي الوقت المناسب العديد من الأحكام الهامة بشأن تدابير مكافحة كورونا أو الترحيل إلى أفغانستان.
وذكر الرئيس النمساوي أن الأحكام القضائية التي تمنع الترحيل إلى أفغانستان جاءت في ظل قناعة المحكمة الدستورية بتغليب الأبعاد الحقوقية والانسانية على الصراعات الحزبية والمنافسات السياسية .
وحول أزمة الوباء، قال الرئيس النمساوي إنه لا يمكننا السيطرة على هذا الوباء إلا معًا وبمساعدة الجميع من خلال التوسع فى التطعيم قدر الإمكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء 2022

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

توقعات بسقوط أمطار السبت والأحد

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

منها اختيار الشامبو المناسب.. 15 نصيحة لإطالة الشعر بخطوات طبيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

مؤمن المحمدي

البدري

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل في البحرين؟ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلى يرحب بزيارة لابيد إلى البحرين