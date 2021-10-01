الأردن يسجل 778 إصابة و9 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 778 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا، و428 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 824 ألفًا و697 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و727 حالة، والشفاء إلى 801 ألف و526 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا وصل إلى 3 ملايين و714 ألفًا و327 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و290 ألفًا و695 شخصًا.