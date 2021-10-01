الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس مركز دير مواس يتابع جاهزية المدارس ويحيل مديرة مدرسة للتحقيق

نائب رئيس مركز ديرمواس
نائب رئيس مركز ديرمواس يتابع جاهزية المدارس

تابع عامر طه نائب رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، جاهزية عدد من المدارس لمتابعة تنفيذ اعمال الصيانة لكافة مرافق ومحتويات المدارس، ورفع مستوى النظافة وتنسيق الحدائق والتأكد من ملائمة واستعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والتزام وانضباط العاملين بقطاع التعليم .

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نائب رئيس مركز ديرمواس يتابع جاهزية المدارس  

تفقد نائب رئيس المركز والمدينة خلال جولته التي رافقه خلالها حسام عبدالعزيز عمر مدير عام الإدارة التعليمية بدير مواس ومدير إدارة المتابعة، دورات المياه بالمدارس وشدد على أهمية نظافتها بصفة دورية ورشها وتعقيمها وإجراء كافة أعمال الصيانة لتكون على أعلى مستوى مراعاة ان تكون ملائمة للاستخدام ومعامل الحاسب الآلي ووجه بالصيانة الدورية للأجهزة ونظافة المعامل وتأهيل وتدريب الاخصائيين لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب .

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نائب رئيس مركز ديرمواس يتابع جاهزية المدارس  

ووجه بسرعة استبدال أعلام مصر والمحافظة بكافة المدارس بأعلام جديدة وتوفير كافة الوسائل ومتطلبات العملية التعليمية .

وشدد نائب رئيس المركز على أهمية تلقي لقاح كرونا من كافة العاملين بالتربية والتعليم اسوة بالعاملين بكافة قطاعات الدولة وإفادته بكشوف جميع المدارس للمطابقة والتأكد من تلقي الجميع للقاح وأكد على أهمية استمرار أعمال الرش والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من أن جميع بوابات الرش والتعقيم بالمدارس تعمل بكفاءة وسرعة إصلاح البوابات المعطلة .

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نائب رئيس مركز ديرمواس يتابع جاهزية المدارس  

وقرر نائب رئيس المركز والمدينة إحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية بمدينة دير مواس للتحقيق وإفادته بمذكرة الإحالة وما ستسفر عنه نتيجة التحقيق، وذلك لسوء حالة النظافة ومستوى الصيانة وعدم الانضباط والإهمال بدفاتر الحضور والانصراف، مشيرا إلى أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوافر النظافة والإنارة وكافة المستلزمات التعليمية مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير ورش وذلك لتوفير كافة عوامل الأمان والصحة للطلاب.

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نائب رئيس مركز ديرمواس يتابع جاهزية المدارس  
المنيا نائب رئيس مركز ديرمواس جاهزية المدارس للعام الجديد إحالة مديرة مدرسة للتحقيق عامر طه

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وائل لطفي

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